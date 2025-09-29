Леонардо Ди Каприо назвал свои три любимые фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика

Известный актёр Леонардо Ди Каприо в большом интервью в честь выхода в прокат «Битвы за битвой» Пола Томаса Андерсона назвал свои самые любимые фильмы у трёх режиссёров: Кристофера Нолана, Стивена Спилберга и Стэнли Кубрика.

По словам Ди Каприо, его любимая лента Спилберга — «Челюсти», Нолана — «Тёмный рыцарь», а своей любимой картиной Стэнли Кубрика актёр назвал «2001 год: Космическая одиссея».

«Челюсти» вышли в 1975 году и стали культовым фильмом ужасов и одним из самых знаковых в Голливуде, «Тёмного рыцаря» выпустили в 2008 году, а премьера «2001 год: Космическая одиссея» Кубрика состоялась в 1968 году.