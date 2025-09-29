Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
11:30 Мск
Продажи Silent Hill f превысили миллион копий

Продажи Silent Hill f превысили миллион копий
Konami объявили, что тираж Silent Hill f превысил миллион копий. На это хоррору потребовался всего день, то есть данные актуальны на 26 сентября (а релиз состоялся 25-го числа).

Разработчики показали специальный арт и поблагодарили геймеров.

Поздравительный арт

Фото: Konami

Действие Silent Hill f впервые во всей франшизы разворачивается не в городке Сайлент Хилл, а в поселении в Японии. Главной героиней выступает Хинако — девушка, которая живёт в проблемной семье. Однажды её город заполоняют чудовища, а все живые люди исчезают.

Silent Hill f доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Хоррор поддерживает перевод на русский язык, но без озвучки.

