Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На российском рынке стали сильно преобладать китайские ноутбуки

На российском рынке стали сильно преобладать китайские ноутбуки
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец рассказал «Известиям», что китайские ноутбуки начали агрессивно захватывать освободившийся рынок в России. Устройства активно привозят в отечественные сети после того, как их покинули зарубежные.

Китайские модели популярны, поскольку они стоят в два раза меньше и при этом почти не уступают в характеристиках другим устройствам. Сам Побыванец считает, что произошло «естественное замещение».

У нас работает параллельный импорт, но такого разнообразия брендов и моделей всё-таки нет. Конечно, многочисленные китайские производители с именем и без выходят и довольно агрессивно захватывают освободившийся рынок. Они не так сильно уступают в характеристиках. Произошло естественное замещение.

По его словам, в среднем купить гаджет можно примерно за 60-80 тысяч рублей, однако можно уложиться и в 30-50 тысяч рублей, если попытаться.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android