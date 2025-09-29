На российском рынке стали сильно преобладать китайские ноутбуки

Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец рассказал «Известиям», что китайские ноутбуки начали агрессивно захватывать освободившийся рынок в России. Устройства активно привозят в отечественные сети после того, как их покинули зарубежные.

Китайские модели популярны, поскольку они стоят в два раза меньше и при этом почти не уступают в характеристиках другим устройствам. Сам Побыванец считает, что произошло «естественное замещение».

У нас работает параллельный импорт, но такого разнообразия брендов и моделей всё-таки нет. Конечно, многочисленные китайские производители с именем и без выходят и довольно агрессивно захватывают освободившийся рынок. Они не так сильно уступают в характеристиках. Произошло естественное замещение.

По его словам, в среднем купить гаджет можно примерно за 60-80 тысяч рублей, однако можно уложиться и в 30-50 тысяч рублей, если попытаться.