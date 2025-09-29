«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — седьмой самый кассовый фильм 2025 года
По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» достигли отметки в $ 616 млн. Японский хит отлично себя показывает в мировых кинотеатрах и продолжает собирать кассу.
Сейчас продолжение культового аниме занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Супермена», «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» и «Фантастическую четвёрку» от Marvel. Картина вплотную приблизилась к другим хитам — «Формуле-1» с Брэдом Питтом и ремейку «Как приручить дракона».
Самые кассовые фильмы 2025 года
- «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд
- «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд
- «Minecraft в кино» — $ 957 млн
- «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн
- «Как приручить дракона» — $ 635 млн
- «Формула-1» — $ 626 млн
- «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 616 млн
- «Супермен» — $ 615 млн
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн
- «Фантастическая четвёрка» — $ 521 млн.
