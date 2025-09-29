Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — седьмой самый кассовый фильм 2025 года

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» достигли отметки в $ 616 млн. Японский хит отлично себя показывает в мировых кинотеатрах и продолжает собирать кассу.

Сейчас продолжение культового аниме занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Супермена», «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» и «Фантастическую четвёрку» от Marvel. Картина вплотную приблизилась к другим хитам — «Формуле-1» с Брэдом Питтом и ремейку «Как приручить дракона».

Самые кассовые фильмы 2025 года

  1. «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд
  2. «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд
  3. «Minecraft в кино» — $ 957 млн
  4. «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн
  5. «Как приручить дракона» — $ 635 млн
  6. «Формула-1» — $ 626 млн
  7. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 616 млн
  8. «Супермен» — $ 615 млн
  9. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн
  10. «Фантастическая четвёрка» — $ 521 млн.
Новости. Чемп.Play
