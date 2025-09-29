Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — седьмой самый кассовый фильм 2025 года

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» достигли отметки в $ 616 млн. Японский хит отлично себя показывает в мировых кинотеатрах и продолжает собирать кассу.

Сейчас продолжение культового аниме занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Супермена», «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» и «Фантастическую четвёрку» от Marvel. Картина вплотную приблизилась к другим хитам — «Формуле-1» с Брэдом Питтом и ремейку «Как приручить дракона».

Самые кассовые фильмы 2025 года