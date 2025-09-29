Скидки
Видеокарты НВИДИА 5000 Супер — дата выхода, когда выйдет, характеристики, видеопамять, потребление

Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут весной 2026 года — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное издание Videocardz поделилось новыми планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Журналисты отвергли слухи о том, что свежие модели появятся на полках магазинов уже в конце 2025 года — это произойдёт несколько позже.

Так, сейчас выпуск RTX 5000 Super запланирован на весну 2026 года — в период с марта по май. Анонс новой линейки по традиции состоится на выставке электроники CES 2026 в январе, а релиз произойдёт спустя несколько месяцев. Главной особенностью моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

  • CUDA-ядра: 6400
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 18 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 192 бита
  • Пропускная способность: 672 ГБ/с
  • Энергопотребление: 275 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

  • CUDA-ядра: 8960
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 896 ГБ/с
  • Энергопотребление: 350 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super

  • CUDA-ядра: 10752
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 1024 ГБ/с
  • Энергопотребление: 415 Вт.
