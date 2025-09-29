Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут весной 2026 года — СМИ

Авторитетное издание Videocardz поделилось новыми планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Журналисты отвергли слухи о том, что свежие модели появятся на полках магазинов уже в конце 2025 года — это произойдёт несколько позже.

Так, сейчас выпуск RTX 5000 Super запланирован на весну 2026 года — в период с марта по май. Анонс новой линейки по традиции состоится на выставке электроники CES 2026 в январе, а релиз произойдёт спустя несколько месяцев. Главной особенностью моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

CUDA-ядра : 6400

: 6400 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 18 ГБ GDDR7

: 18 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 192 бита

: 192 бита Пропускная способность : 672 ГБ/с

: 672 ГБ/с Энергопотребление: 275 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

CUDA-ядра : 8960

: 8960 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 24 ГБ GDDR7

: 24 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность : 896 ГБ/с

: 896 ГБ/с Энергопотребление: 350 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super