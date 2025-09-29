Трейлер сказки «Маша и медведи» со звездой «Папиных дочек» — премьера 20 ноября

Компания «Наше кино» представила первый трейлер фильма «Маша и медведи» — экранизации знаменитой сказки. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 20 ноября.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

«Маша и медведи» расскажет историю 14-летней девочки Маши, спасающей своего заколдованного брата Ваню. Чтобы превратить его из козлёнка обратно в человека, героине предстоит объединить свои усилия с тремя сказочными медведями.

Главную роль в фильме сыграла Виталия Корниенко (новые «Папины дочки»). Режиссёром «Маши и медведей» выступила Антонина Руже, работавшая над лентой «Самый Новый год!».