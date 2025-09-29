У MrBeast убыточный YouTube-канал — блогер тратит по $ 3 млн на каждый ролик

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон дал большое интервью изданию Bloomberg. В нём автор в том числе поделился финансовыми показателями своего YouTube-канала с 441 млн подписчиков.

Как оказалось, Дональдсон лишь терпит убытки от ведения своего блога. Во многом это связано с высоким бюджетом на создание роликов — «Бист» тратит около $ 3 млн на каждое видео, а трудятся над ними примерно 300 человек из его компании Beast Industries. При этом не факт, что ролик выйдет в свет: уже не раз Дональдсон забраковывал ролики уже на монтаже из-за «несоответствия стандартам качества».

Кроме того, MrBeast потерял десятки миллионов долларов на «Играх Биста» — реалити-шоу для Amazon, где 1000 человек сражались за большой приз в $ 5 млн. Большинство расходов Дональдсон взял на себя, что и привело к гигантским тратам.

Сейчас блогер больше всего зарабатывает на продажах собственного шоколада Feastables — он приносит блогеру около $ 200 млн. В ближайших планах «Биста» — создать большую анимационную студию в духе Pixar, написать книгу о своих достижениях и разработать игру-конструктор в духе Roblox.