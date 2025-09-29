Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
«Идите нафиг»: звёзды Голливуда жёстко отреагировали на появление ИИ-актёров

28 сентября зарубежные СМИ обратили внимание на презентацию компании Xicoia, которая создала ИИ-актрису Тилли Норвурд. По данным организации, в Голливуде всё больше приглядываются к цифровым актёрам и некоторые кастинговые агентства якобы готовятся подписать несуществующего человека для участия в фильмах и сериалах.

Спустя сутки на ситуацию уже отреагировали многие актёры. Так, звезда «Крика» и «Эбигейл» Мелисса Баррера считает, что от подобного агентства тут же откажется любой уважающий себя актёр.

Надеюсь, все актёры, которых представляет агент, подписавший ИИ-актрису, разорвут свои контракты. Это отвратительно.

Звезда «Гарри Поттера» и недавней «Фантастической четвёрки» Ральф Айнесон отреагировал простым «Идите нафиг». А вот актриса озвучки «Коня Боджека» и других проектов Мара Уилсон поинтересовалась, какие выплаты положены настоящим актрисам, чьи лица стали прототипом для генерации образа.

А как насчёт сотен живых молодых женщин, чьи лица были слиты воедино для создания ИИ-модели? Вы не могли нанять никого из них?

В Xicoia и её материнской компании Particle6 пока никак не отреагировали на критику от настоящих актёров.

