Итоги «Киберзарницы 2025»: фестиваль впервые прошёл в «Лужниках»

«Киберзарница 2025» прошла в Москве на спортивной арене «Лужники». Фестиваль объединил спорт, киберспорт и технологии, предложив посетителям широкий выбор активностей — от выполнения нормативов ГТО и спортивного ориентирования до VR-симуляторов, управления дронами и лазертага. Участники, справившиеся с челленджами, получили призы.

Одним из главных событий фестиваля стал шоу-матч по CS 2. В нем сошлись команды «Футболисты» и «Чемпионы». За «Футболистов» выступали Seized, Karat22 и другие игроки, а за «Чемпионов» сыграли Влад А4 и Dosia. Противостояние завершилось со счётом 13:9 в пользу «Футболистов», однако Влад А4 показал уверенную игру и закрыл встречу с равной статистикой 15–15 по фрагам и смертям.

Влад A4 с поклонницей Фото: Московский киберспорт

Также на «Киберзарнице 2025» прошли финалы по CS 2 и «Миру танков». Болельщики стали свидетелями жаркой дуэли между Premdesant и FIN-ESPORT в CS 2, где победу в равной борьбе одержала Premdesant, забрав приз в 200 тысяч рублей. В финале по «Миру танков» встретились BEYOND и ENEMY, команда ENEMY благодаря грамотной стратегии и слаженной игре завоевала чемпионский титул и главный приз в 1 млн рублей.

«Киберзарница» стала примером того, как спорт и киберспорт могут объединяться в масштабное событие для всей семьи. Организаторы турнира — Федерация компьютерного спорта Москвы — выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным.