Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»
29 сентября стартовал 37-й сезон мультсериала «Симпсоны». Шоу продолжает историю знаменитой семейки с отсылками на современную медиакультуру.
В 37-й сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на телеканале Fox и в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 26 января.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 сентября
|2-я серия
|6 октября
|3-я серия
|20 октября
|4-я серия
|27 октября
|5-я серия
|3 ноября
|6-я серия
|10 ноября
|7-я серия
|17 ноября
|8-я серия
|24 ноября
|9-я серия
|1 декабря
|10-я серия
|8 декабря
|11-я серия
|15 декабря
|12-я серия
|22 декабря
|13-я серия
|29 декабря
|14-я серия
|5 января
|15-я серия
|12 января
|16-я серия
|19 января
|17-я серия
|26 января
