Мультсериал Симпсоны, 37-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве, расписание

Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»
29 сентября стартовал 37-й сезон мультсериала «Симпсоны». Шоу продолжает историю знаменитой семейки с отсылками на современную медиакультуру.

В 37-й сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на телеканале Fox и в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 26 января.

Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 сентября
2-я серия6 октября
3-я серия20 октября
4-я серия27 октября
5-я серия3 ноября
6-я серия10 ноября
7-я серия17 ноября
8-я серия24 ноября
9-я серия1 декабря
10-я серия8 декабря
11-я серия15 декабря
12-я серия22 декабря
13-я серия29 декабря
14-я серия5 января
15-я серия12 января
16-я серия19 января
17-я серия26 января
