Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым

Стартовали съёмки фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Инфинити Контент» объявила о старте производства фильма «Дедмобиль». Съёмки семейной комедии пройдут в Москве, у ленты пока нет даты выхода.

Лента расскажет историю безупречного шофёра Валеры с 30-летним стажем, который теряет работу в момент, когда его псу нужна дорогостоящая операция. Мужчине срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным искусственным интеллектом делает ему выгодное предложение: он должен притвориться водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от поездок деньги.

Главные роли в проекте сыграют Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»), Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступит Владимир Котт («Культурная комедия»).

Материалы по теме
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android