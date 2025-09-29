Стартовали съёмки фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым

Кинокомпания «Инфинити Контент» объявила о старте производства фильма «Дедмобиль». Съёмки семейной комедии пройдут в Москве, у ленты пока нет даты выхода.

Лента расскажет историю безупречного шофёра Валеры с 30-летним стажем, который теряет работу в момент, когда его псу нужна дорогостоящая операция. Мужчине срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным искусственным интеллектом делает ему выгодное предложение: он должен притвориться водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от поездок деньги.

Главные роли в проекте сыграют Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»), Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступит Владимир Котт («Культурная комедия»).