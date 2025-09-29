Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
В Zenless Zone Zero раздают по 300 полихромов — промокод со стрима версии ZZZ 2.2 от 29 сентября

В Zenless Zone Zero раздают по 300 полихромов — промокод со стрима версии 2.2
Разработчики Zenless Zone Zero представили обновление 2.3 — оно выйдет 15 октября и добавит в игру трёх персонажей фракции «Хижина кошмаров».

В ходе прямой трансляции о деталях версии HoYoverse также показали промокод: его ввод даст 300 полихромов, 30 000 денни, 2 журнала эксперта и 3 энергомодуля амплификатора.

LUCIA1015

Ввести его можно по ссылке или внутри игры. Этот промокод будет действовать до среды, 1 октября, 18:59:59 мск.

Вместе с версией 2.3 в Zenless Zone Zero появятся играбельные версии Люсии, Йидхари и Манато, а также новые скины, сюжетная история Вивиан и различные временные события.

