В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр
29 сентября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели геймеры могут приобрести множество самых разных игр с большими скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Интересные предложения на осенней распродаже в Steam
- The Alters — 1208 рублей (- 20%)
- Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (- 20%)
- Black Myth: Wukong — 2879 рублей (- 20%)
- Abiotic Factor — 960 рублей (- 20%)
- Detroit: Become Human — 390 рублей (- 70%)
- Elden Ring — 2159 рублей (- 40%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1319 рублей (- 60%)
- Lies of P — 1999 рублей (- 50%)
- The First Berserker: Khazan — 2505 рублей (- 30%)
- Payday 3 — 627 рублей (- 67%)
- Frostpunk — 110 рублей (- 90%)
- Frostpunk 2 — 1235 рублей (- 35%)
- Ghostrunner 2 — 712 рублей (- 75%)
- Elex 2 — 499 рублей (- 75%)
- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — 482 рубля (- 75%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — 1119 рублей (- 60%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (- 50%)
- Victoria 3 — 830 рублей (- 70%)
- Hearts of Iron 4 — 830 рублей (- 70%)
- Stellaris — 549 рублей (- 75%).
Осенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 6 октября. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
