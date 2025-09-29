В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр

29 сентября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели геймеры могут приобрести множество самых разных игр с большими скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на осенней распродаже в Steam

Осенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 6 октября. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.