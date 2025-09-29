Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Начался сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» — вышло шесть эпизодов

29 сентября состоялась премьера сериала «Няня Оксана». Духовный наследник знаменитой «Моей прекрасной няни» вышел на телеканале «Пятница» и в онлайн-кинотеатре Premier — для просмотра доступны шесть эпизодов.

Видео доступно в VK-группе «Пятница». Права на видео принадлежат «Пятница!».

По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать новое жильё и работу. Оксана решает устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.

Главную роль исполнила юмористка Олеся Иванченко. В шоу также сыграли Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Ольга Саврасова («Девушки с Макаровым») и Владимир Ревякин («Дама с собачкой»). Режиссёром выступила Евгения Абдель-Фаттах («ИП Пирогова»).

Расписание выхода сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни»
