Все детали со стрима Zenless Zone Zero (ZZZ) версии 2.3 — баннеры, ивенты, промокод

Бесплатные «крутки» и скин на Манато — все детали со стрима Zenless Zone Zero 2.3
Разработчики Zenless Zone Zero провели прямую трансляцию, посвящённую новой версии 2.3 — обновление станет доступно с 15 октября.

В этот раз игроков ждут сразу три новых персонажа: пятизвёздочные Люсия (поддержка, эфир) и Йидхари (разрушение, мороз), а также агент A-ранга Манато (разрушение, огонь).

Баннеры версии 2.3 выглядят следующим образом:

  • первая половина — Люсия и реран Вивиан (а также Манато);
  • вторая половина — Йидхари и реран Цзюй Фуфу.

С Вивиан будет связана новая сюжетная глава, также персонаж получит новый скин — его можно забрать, если потратить 180 ивентовых «круток», либо же купить в магазине. Скин на Манато раздадут бесплатно всем.

В ходе версии также будут доступны боевой ивент со сражениями за эфириалов, событие с гаданием на улицах, а также логин-ивенты с бесплатными «крутками» и банбулетами. После обновления игроки также получат по 600 полихромов на почту.

А ещё 300 полихромов можно забрать уже сейчас — разработчики опубликовали промокод LUCIA1015 на донатную валюту и ресурсы.

В Zenless Zone Zero раздают по 300 полихромов — промокод со стрима версии 2.2
