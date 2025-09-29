Скидки
Мультфильм Зверополис 2 — трейлер, сюжет, дата выхода, когда выйдет

Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября
Компания Disney выпустила финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2». Продолжение знаменитого анимационного проекта выйдет уже 26 ноября, спустя почти 10 лет после появления оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation. Права на видео принадлежат Disney.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Оригинальная картина вышла в 2016 году и собрала в прокате более $ 1 млрд, получив восторженные отзывы от критиков и зрителей.

