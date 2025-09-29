Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда Левши выиграла турнир BetBoom All Stars по «Миру танков» с призовым 1,4 млн рублей

Команда Левши выиграла турнир BetBoom All Stars по «Миру танков» с призовым 1,4 млн рублей
Комментарии

27 сентября на VK Play Арене в Москве завершился медиа-турнир BetBoom Битва чемпионов 2025: All Stars по «Миру танков». Призовой фонд турнира составил 1,4 млн рублей.

В решающем матче сошлись составы под руководством Дмитрия LeBwa Палащенко и Анатолия TheAnatolich Баракова. Игровой день включал дуэли в форматах best-of-1 и best-of-3, командные встречи 2х2 и 5х5, а главным событием стал матч 7х7 в best-of-13. В напряжённой серии LeBwa одержал победу со счётом 7:6.

По итогам зрительского голосования MVP турнира стал TheAnatolich, получивший медаль и 100 тысяч рублей. Символичным моментом оказалось его решение передать трофей Ивану BEOWULF422 Яворскому в честь завершения его киберспортивной карьеры.

Скоро появится античит?
Инсайдер: Valve активно совершенствует античит VAC в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android