«Он наш Майкл Джордан»: руководитель Spirit рассказал, сколько стоит donk

Директор по маркетингу Team Spirit Константин Мачаидзе в интервью «Вписке» высказался о возможной трансферной стоимости Донка. По его словам, предложения о покупке игрока поступали более пяти раз, причём суммы назывались внушительные. Однако Spirit не намерена расставаться со своим главным активом:

Я думаю, Донк стоит больше $ 10 млн. Но даже такие суммы не гарантируют, что мы начнём рассматривать предложения. Он наш Майкл Джордан. Мы хотим, чтобы он всю жизнь играл в Team Spirit.

Донк выступает за Spirit с 2023 года и уже успел зарекомендовать себя как один из лучших игроков CS 2 в Европе, регулярно попадая в топовые рейтинги и помогая команде добиваться высоких результатов на международной арене.

