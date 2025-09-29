Аниме по Genshin Impact выйдет в 2027 году — инсайдер

Аниме-сериал по игре Genshin Impact приближается к релизу и выйдет в 2027 году. Об этом сообщил инсайдер HU_Info.

Он также назвал имя руководителя проекта: им станет Такахиро Миура, работавший над сериалом Fate/stay night. Ранее этот тайтл провёл коллаборацию с другой игрой HoYoverse, Honkai: Star Rail.

Фото: HoYoverse

Аниме по «Геншину» анонсировали ещё в 2022 году, но с тех пор о проекте не было никаких официальных новостей. Вероятно, это связано с загруженностью Ufotable — студия, отвечающая за проект, сейчас занимается развитием франшизы «Клинок, рассекающий демонов» и отодвигает другие релизы дальше и дальше.