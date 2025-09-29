Скидки
Саудовская Аравия купила Electronic Arts (EA) — создателей FIFA, Battlefield и Need for Speed

Саудовская Аравия купила Electronic Arts за $ 55 млрд — создателей FIFA и Need for Speed
Компания Electronic Arts подтвердила информацию о сделке с суверенным фондом Саудовской Аравии. Сумма составила $ 55 млн.

В рамках сделки EA уйдёт с биржи и станет частной компанией. Правительство королевства вместе с партнёрами получит права на футбольный симулятор FC (бывшая FIFA), а также на другие известные серии видеоигр — Battlefield, Need for Speed, Sims, Mass Effect, Dragon Age и так далее.

Сделка станет крупнейшей в истории видеоигр. Предполагается, что Electronic Arts продолжит работу в Калифорнии, а главой останется Сэм Уилсон. Сейчас покупка находится на рассмотрении регуляторов, закрыть сделку собираются к 2027 году.

