Саудовская Аравия купила Electronic Arts за $ 55 млрд — создателей FIFA и Need for Speed

Компания Electronic Arts подтвердила информацию о сделке с суверенным фондом Саудовской Аравии. Сумма составила $ 55 млн.

В рамках сделки EA уйдёт с биржи и станет частной компанией. Правительство королевства вместе с партнёрами получит права на футбольный симулятор FC (бывшая FIFA), а также на другие известные серии видеоигр — Battlefield, Need for Speed, Sims, Mass Effect, Dragon Age и так далее.

Сделка станет крупнейшей в истории видеоигр. Предполагается, что Electronic Arts продолжит работу в Калифорнии, а главой останется Сэм Уилсон. Сейчас покупка находится на рассмотрении регуляторов, закрыть сделку собираются к 2027 году.