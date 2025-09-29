Rain переведён на скамейку запасных FaZe Clan в Counter-Strike 2

Норвежский 31-летний игрок Ховард rain Найгард покинул основной состав FaZe Clan по CS 2. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальных сетях, отметив, что решение было «очень трудным»:

После 3541 дня в составе нашей CS-команды мы приняли очень трудное решение перевести rain на скамейку запасных. Ховард остаётся игроком мирового уровня, и его карьера далека от завершения. Мы безмерно благодарны за совместные воспоминания, ты навсегда останешься легендой нашей семьи FaZe.

Rain выступал за FaZe с января 2016 года, сыграв за клуб 1848 карт и завоевав множество тир‑1 титулов, включая PGL Major Antwerp 2022. За время пребывания в составе его средний индивидуальный рейтинг составил 1,01, что подчёркивает стабильность и высокий уровень норвежского рифлера.

Состав FaZe Clan

Давид frozen Чернянский (Словакия)

Хельвийс broky Сауканц (Латвия)

Якуб jcobbb Пьетрушевский (Польша)

Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада)

Финн karrigan Андерсен (Норвегия).