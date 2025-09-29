Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rain переведён на скамейку запасных FaZe Clan в Counter-Strike 2

Rain переведён на скамейку запасных FaZe Clan в Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский 31-летний игрок Ховард rain Найгард покинул основной состав FaZe Clan по CS 2. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальных сетях, отметив, что решение было «очень трудным»:

После 3541 дня в составе нашей CS-команды мы приняли очень трудное решение перевести rain на скамейку запасных. Ховард остаётся игроком мирового уровня, и его карьера далека от завершения. Мы безмерно благодарны за совместные воспоминания, ты навсегда останешься легендой нашей семьи FaZe.

Rain выступал за FaZe с января 2016 года, сыграв за клуб 1848 карт и завоевав множество тир‑1 титулов, включая PGL Major Antwerp 2022. За время пребывания в составе его средний индивидуальный рейтинг составил 1,01, что подчёркивает стабильность и высокий уровень норвежского рифлера.

Состав FaZe Clan

  • Давид frozen Чернянский (Словакия)
  • Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
  • Якуб jcobbb Пьетрушевский (Польша)
  • Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада)
  • Финн karrigan Андерсен (Норвегия).
S1mple возвращается?
S1mple выиграл первый турнир в CS 2 после возвращения на сцену
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android