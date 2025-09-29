Скидки
Apple раскрыла простой способ стирать царапины iPhone 17 — нужны только вода и соль

Комментарии

Компания Apple рассказала, что стереть царапины на новых смартфонах серии iPhone 17 можно с помощью густой смеси пищевой соли и воды.

Солевой раствор позволит избавиться от царапин на iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max. Но только на стеклянных элементах корпуса — алюминий на Pro-версии телефона восстановить не выйдет. Способ проверил автор 9to5mac — и отметил, что он на самом деле работает.

Фото: https://9to5mac.com

Компания Apple представила iPhone 17 Air 9 сентября. Модель представляет собой ультратонкую версию смартфона — толщиной всего 5,6 мм. Телефон получил 120-герцовый 6,5-дюймовый дисплей с пиковой яркостью в 3000 нит.

Комментарии
