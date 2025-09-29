Максим Флёр, организатор «Киберзарницы 2025» — о спорте, технологиях и досуге для молодёжи

В Москве на спортивной арене «Лужники» прошёл фестиваль «Киберзарница 2025». Мероприятие организовали Федерация компьютерного спорта Москвы и Департамент спорта столицы. По словам президента ФКС Москвы Максима Флёра, идея события выросла из традиционной «Зарницы» — популярной игры в советских школьных и студенческих лагерях, где участники сочетали навыки ориентирования и командные соревнования:

Командные соревнования учат коммуникации, умению принимать решения в стрессовой ситуации и работать коллективом. Всё это крайне важно и для киберспорта. В «Киберзарнице» мы решили объединить традиционные форматы с современными технологиями: VR, БПЛА, авиа- и автосимуляторы. Разумеется, сохранили и чисто киберспортивные активности — открытые турниры по CS 2 и «Миру танков», финалы которых прошли на главной сцене фестиваля. Участвовать могли все желающие: для этого были организованы предварительные отборочные турниры.

Говоря о роли киберспорта, он отметил:

«Киберзарница 2025» Фото: ФКС Москвы

Киберспорт совмещает разные аспекты. Во-первых, это спортивная подготовка и соревнования. Во-вторых, зрелищность: аудитория привлекается не только результатами, но и тем, как увлекательно смотрятся события. Технологии помогают создавать новые форматы взаимодействия с публикой.

Флёр подчеркнул, что киберспорт всё чаще становится частью досуга:

«Киберзарница 2025» Фото: ФКС Москвы

Люди приходят на мероприятия, чтобы наблюдать за любимыми командами или посмотреть что-то новое. Контент остаётся доступным в интернете, и зрители могут потреблять его в удобное время». Он также отметил важность физической активности: «Важно различать гейминг и киберспорт — это разные вещи. Геймер хочет просто хорошо провести время, а киберспортсмен следует тренировочному плану и участвует в соревнованиях. Для успешного выступления необходима хорошая физическая форма. Сон, питание и регулярная активность влияют на результативность и когнитивные способности. Современные методы тренировок и оборудование помогают спортсменам контролировать нагрузку и предотвращать травмы.

Среди активностей «Киберзарницы» Флёру особенно понравились ориентирование и зона ГТО:

«Киберзарница 2025» Фото: ФКС Москвы

Она позволяет проверить свои результаты относительно нормативов и сочетает технологический подход с физической подготовкой.

Организатор назвал ключевые ценности проекта: интерес к спорту, любопытство и желание пробовать новое:

«Событие объединило разные активности и сообщества. Это возможность показать, как традиционные виды спорта и киберспорт могут взаимодействовать, а участники — расширять свои навыки».

О будущем индустрии он сказал:

Сегодня большинство людей пробовали компьютерные игры — на ПК, консолях или мобильных устройствах. А такие массовые мероприятия, как «Киберзарница-2025», помогают привлечь аудиторию и рассказать им о киберспорте и смежных дисциплинах. Через 5-10 лет киберспорт станет одним из наиболее просматриваемых видов спорта.

Идеальным участником Флёр считает «смелого и любопытного человека, который готов пробовать новое, быстро понимает, что ему интересно, и после события продолжает развиваться.

«Киберзарница 2025» Фото: ФКС Москвы

Организатор также анонсировал будущие проекты ФКС Москвы. Сейчас открыта регистрация на чемпионат Москвы по компьютерному спорту — соревнования доступны для всех желающих и не требуют взносов. Осенью стартует пятый сезон студенческих соревнований МСКЛ+, в которых примут участие учащиеся со всей страны. В конце октября состоится вторая Интеллиада — фестиваль с настольными играми и киберспортивными дисциплинами. Также продолжатся еженедельные онлайн-турниры регулярной серии «Московский Киберспорт».