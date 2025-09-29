Скидки
В разработке новая экшен-игра по «Властелину колец» — в неё могут вложить $ 100 млн

В разработке новая экшен-игра по «Властелину колец» — в неё могут вложить $ 100 млн
Комментарии

Новая видеоигра по «Властелину колец» находится в разработке — об этом пишет издание Insider Gaming со ссылкой на свои источники.

Проектом занимаются студия Revenge и шведский холдинг Embracer Group, который ранее выкупил права на вселенную романа Дж. Р. Р. Толкина. Кроме того, в игру планирует вложиться правительственный фонд ОАЭ — сумма инвестиций составит около $ 100 млн, сделку обсуждают около года.

Деталей о новой игре почти нет. Известно лишь, что это будет проект в жанре экшен, который планирует составить конкуренцию Hogwarts Legacy. Ожидается, что совсем скоро о релизе будет объявлено официально.

