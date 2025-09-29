Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер шестого сезона «Обратная сторона Земли» — финал мультсериала выйдет 13 октября

Трейлер шестого сезона «Обратная сторона Земли» — финал мультсериала выйдет 13 октября
Комментарии

Создатели фантастического мультсериала «Обратная сторона Земли» представили трейлер шестого сезона — он станет финальным.

Авторы пообещали зрителям эпичную развязку: увидеть заключительные серии фанаты смогут уже 13 октября.

Видео доступно в группе RHS (Red Head Sound) во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

«Обратная сторона Земли» — комедийный мультсериал от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Проект рассказывает об инопланетянах, которые по воле случая оказываются на планете Земля и пытаются изменить её на свой лад. Шоу стартовало в 2020 году — с тех пор авторы выпустили пять сезонов, чередуя их премьеру с «Риком и Морти».

Материалы по теме
По «Рику и Морти» снимут отдельный сериал о президенте Кёртисе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android