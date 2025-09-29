Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мне больше не весело»: 89-летняя «Скайрим-бабушка» перестанет играть и уйдёт на пенсию

«Мне больше не весело»: 89-летняя «Скайрим-бабушка» перестанет играть и уйдёт на пенсию
Аудио-версия:
Комментарии

Известная фанатка «Скайрима» Ширли Карри объявила, что снова перестанет играть в The Elder Scrolls и делать видео — и в этот раз окончательно. 89-летняя женщина признала, что это хобби больше не доставляет ей удовольствия.

В новом ролике «Моё «прощай» Скайриму» Ширли отметила, что не получает достаточной обратной связи от зрителей.

Большинство из них, судя по всему, совсем маленькие дети. Комментарии типа «Привет, бабушка» или «Я люблю тебя, бабушка» — это не то, для чего я хочу время на создание и загрузку видео.

«Скайрим-бабушка» признаётся, что у неё осталось лишь несколько зрителей постарше, которым ей интересно что-то рассказывать. Кроме того, ей наскучило придумывать новые сюжетные линии для давно изученной игры.

Всё это потому, что мне скоро стукнет 90. Каждый раз, когда у меня появляется новая идея для Skyrim, я могу снять два-три видео про нового персонажа, а потом мне снова становится скучно. Поэтому я просто перестану выкладывать что-либо, связанное со Skyrim. Я устала, мне больше не нравится.

Карри уже объявляла об уходе из Skyrim и с YouTube — например, в сентябре прошлого года. Но затем приняла решение вернуться к хобби.

Материалы по теме
88-летняя «Скайрим-бабушка» больше не будет снимать ролики по играм — ей надоело
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android