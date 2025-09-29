«Мне больше не весело»: 89-летняя «Скайрим-бабушка» перестанет играть и уйдёт на пенсию

Известная фанатка «Скайрима» Ширли Карри объявила, что снова перестанет играть в The Elder Scrolls и делать видео — и в этот раз окончательно. 89-летняя женщина признала, что это хобби больше не доставляет ей удовольствия.

В новом ролике «Моё «прощай» Скайриму» Ширли отметила, что не получает достаточной обратной связи от зрителей.

Большинство из них, судя по всему, совсем маленькие дети. Комментарии типа «Привет, бабушка» или «Я люблю тебя, бабушка» — это не то, для чего я хочу время на создание и загрузку видео.

«Скайрим-бабушка» признаётся, что у неё осталось лишь несколько зрителей постарше, которым ей интересно что-то рассказывать. Кроме того, ей наскучило придумывать новые сюжетные линии для давно изученной игры.

Всё это потому, что мне скоро стукнет 90. Каждый раз, когда у меня появляется новая идея для Skyrim, я могу снять два-три видео про нового персонажа, а потом мне снова становится скучно. Поэтому я просто перестану выкладывать что-либо, связанное со Skyrim. Я устала, мне больше не нравится.

Карри уже объявляла об уходе из Skyrim и с YouTube — например, в сентябре прошлого года. Но затем приняла решение вернуться к хобби.