Новый трейлер фильма ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак» — хоррор выйдет в России 9 октября

Компания NEON представила новый трейлер предстоящего хоррора «Шелби Оукс. Город-призрак». Фильм ужасов официально выйдет в России в следующий четверг, 9 октября.

Лента расскажет историю женщины, которая много лет ищет свою сестру — однажды та оказалась в заброшенном городе, после чего перестала выходить на связь. Спустя 12 лет героиня решает сама отправиться на место трагедии.

Видео доступно в группе «ВХОРРОРЕ» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в проекте исполнили Кит Дэвид («Нечто»), Майкл Бич («Бездна»), Камилль Салливан («Эффект бабочки») и Робин Бартлетт («Остров проклятых»). Режиссёром и сценаристом выступил Крис Стакманн, известный видеоблогер и обозреватель кино.