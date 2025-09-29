Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Tundra нашла замену Saksa — к команде по Dota 2 присоединился Ari

Киберспортивная организация Tundra Esports официально объявила о пополнении состава по Dota 2. Новым саппортом четвёртой позиции стал Мэтью Ari Уокер.

До этого роль «четвёрки» в команде занимал Мартин Saksa Саздов, однако 18 сентября клуб отправил его в запас, сопроводив новость словами:

Даже легендам нужен перерыв.

Вслед за этим из основы был исключён и керри Ремко Crystallis Аретс. Есть вероятность, что его место в составе может занять Иван Pure Москаленко.

Ari покинул OG после завершения контракта, хотя основную команду он оставил ещё в январе. Последние месяцы игрок провёл в аренде в составе Natus Vincere.

Состав Tundra Esports

Божидар bzm Богданов (Болгария)

Нета 33 Шапира (Израиль)

Мэтью Ari Уокер (Великобритания)

Мэтью Whitemon Филмон (Индонезия).