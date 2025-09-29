Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Tundra нашла замену Saksa — к команде по Dota 2 присоединился Ari

Tundra нашла замену Saksa — к команде по Dota 2 присоединился Ari
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивная организация Tundra Esports официально объявила о пополнении состава по Dota 2. Новым саппортом четвёртой позиции стал Мэтью Ari Уокер.

До этого роль «четвёрки» в команде занимал Мартин Saksa Саздов, однако 18 сентября клуб отправил его в запас, сопроводив новость словами:

Даже легендам нужен перерыв.

Вслед за этим из основы был исключён и керри Ремко Crystallis Аретс. Есть вероятность, что его место в составе может занять Иван Pure Москаленко.

Ari покинул OG после завершения контракта, хотя основную команду он оставил ещё в январе. Последние месяцы игрок провёл в аренде в составе Natus Vincere.

Состав Tundra Esports

  • Божидар bzm Богданов (Болгария)
  • Нета 33 Шапира (Израиль)
  • Мэтью Ari Уокер (Великобритания)
  • Мэтью Whitemon Филмон (Индонезия).
Pure покинул состав BetBoom Team:
Pure покинул состав российской BetBoom Team по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android