Новые владельцы разработчиков FC 25 хотят сократить расходы EA с помощью ИИ

Новые владельцы Electronic Arts планируют сократить расходы игровой компании с помощью искусственного интеллекта — в Саудовской Аравии уверены, что ИИ станет отличной ставкой на будущее. Об этом сообщает Insider Gaming.

Владельцы EA считают, что в перспективе это также позволит увеличить доходы компании — или как минимум справиться с большой долговой нагрузкой.

Ранее стало известно о сделке EA с правительством Саудовской Аравии — сумма составила рекордные $ 55 млрд. Правительство королевства вместе с партнёрами получит права на футбольный симулятор EA Sports FC (бывшая FIFA), а также на другие известные серии видеоигр — Battlefield, Need for Speed, Sims, Mass Effect, Dragon Age и так далее.