Шифр BetBoom Team по Dota разгадан: новым керри станет Kiritych
Команда BetBoom Team опубликовала ролик с зашифрованным посланием, намекнув на нового участника состава по Dota 2. Организация предложила фанатам самостоятельно разгадать код. Судя по расшифровке из видео, новым керри коллектива станет Илья Kiritych Ульянов. Заключительная строка послания — WUDUFKOT — оказалась зашифрованным при помощи шифра Цезаря ником игрока.

Отметим, что Илья Kiritych уже выступал за BetBoom Team как стендин на Dream League 26.

Обновлённый ростер BetBoom Team выглядит так:

  • Илья Kiritych Ульянов;
  • Данил gpk Скутин;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi Семёнов.
Pure покинул BB Team:
Pure покинул состав российской BetBoom Team по Dota 2
