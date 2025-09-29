«Мне всегда без разницы»: Donk — о поражениях в CS

Игрок Team Spirit по Counter-Strike 2 Данил donk Крышковец признался, что спокойно реагирует на неудачи команды. В интервью Данил Крышковец отметил, что не видит смысла зацикливаться на поражениях и грустить.

Мне как-то всегда без разницы: я не испытываю каких-либо эмоций и переживаний. Потому что матчей и турниров ещё немало предстоит, так что загоняться и тем более опускать руки не стоит. Турниров ещё будет куча, везде и всегда будет возможность отыграться.

Донк выступает за Spirit с 2023 года и уже успел зарекомендовать себя как один из лучших игроков CS 2 в Европе, регулярно попадая в топовые рейтинги и помогая команде добиваться высоких результатов на международной арене.