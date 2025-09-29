Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Team Spirit — моя последняя организация»: Sh1ro — о будущем в Counter-Strike

«Team Spirit — моя последняя организация»: Sh1ro — о будущем в Counter-Strike
Комментарии

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов признался, что завершить карьеру намерен именно в составе нынешнего клуба. В документальном фильме «ВПИСКИ» он отметил, что возраст накладывает ограничения на его позицию:

Я думаю, что Team Spirit — моя последняя организация. Думаю, могу ещё поиграть пять-шесть лет. Мне сейчас 24 года. В принципе, я смогу выступать до 29. Просто снайперу будет тяжело поддерживать форму в 28-29 лет.

Соколов выступает за Team Spirit с декабря 2023 года. За это время он выиграл восемь LAN-чемпионатов, включая Perfect World Shanghai Major, IEM Katowice 2024 и IEM Cologne 2025. Кроме того, sh1ro занимает четвёртое место в истории CS по разнице K/D.

donk не переживает:
«Мне всегда без разницы»: Donk — о поражениях в CS
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android