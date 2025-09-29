«Team Spirit — моя последняя организация»: Sh1ro — о будущем в Counter-Strike

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов признался, что завершить карьеру намерен именно в составе нынешнего клуба. В документальном фильме «ВПИСКИ» он отметил, что возраст накладывает ограничения на его позицию:

Я думаю, что Team Spirit — моя последняя организация. Думаю, могу ещё поиграть пять-шесть лет. Мне сейчас 24 года. В принципе, я смогу выступать до 29. Просто снайперу будет тяжело поддерживать форму в 28-29 лет.

Соколов выступает за Team Spirit с декабря 2023 года. За это время он выиграл восемь LAN-чемпионатов, включая Perfect World Shanghai Major, IEM Katowice 2024 и IEM Cologne 2025. Кроме того, sh1ro занимает четвёртое место в истории CS по разнице K/D.