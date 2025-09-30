Скидки
«Симпсоны в кино 2» выйдут 23 июля 2027 года

Кинокомпания 20th Century объявила, что «Симпсоны в кино 2», продолжение первой части, выйдет в прокат 23 июля 2027 года. Вместе с анонсом показали и первый постер сиквела, на котором можно увидеть руку Гомера и пончик.

Постер мультфильма

Фото: 20th Century

Подробностей продолжения культового проекта пока нет. Наверняка нам покажут новые истории, в которые впутается знакомая нам семейка.

Первая часть вышла в 2007 году. Она получила положительные отзывы от критиков и заработал $ 536,4 млн по всему миру, став восьмым кассовым фильмом 2007 года, вторым кассовым рисованным мультфильмом (после «Короля Льва») и самым кассовым фильмом, основанным на мультсериале.

