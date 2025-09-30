Скидки
Звёзды «Пчеловода» вернулись к своим ролям во второй части

Комментарии

Вторая часть «Пчеловода» порадует не только Джейсоном Стэйтемом в роли Адама Клэя, но и другими актёрами, которые играли в первой части.

По данным Variety, к своим ролям в фильме вернулись Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери и Джемма Редгрейв. Первые двое сыграли агентов ФБР, Верону Паркер и Мэтт Уайли, а Джемма воплотила образ Джессики Дэнфорт, президента США.

«Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 71% свежести от обозревателей и 92% от зрителей.

Съёмки сиквела уже стартовали, но его вместо Дэвида Эйра снимает режиссёр Тимо Тьяджанто.

Комментарии
