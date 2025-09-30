Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Супермен» Джеймса Ганна собрал на HBO Max целых 13 млн просмотров

«Супермен» Джеймса Ганна собрал на HBO Max целых 13 млн просмотров
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Variety, «Супермен» показывает безумные цифры в онлайн-кинотеатре HBO Max. Спустя 10 дней с момента появления на стриминге кинокомикс собрал 13 млн просмотров — это самый высокий показатель со времён «Барби».

Другие фильмы про Супермена также вызвали всплеск зрительской аудитории непосредственно до и после начала трансляции фильма. За неделю с 15 по 21 сентября количество просмотров «Супермена: история Кристофера Рива» увеличилось на 670%. Интерес к ленте «Супермен» вырос на 155%, к «Возвращению Супермена» — на 120%, а «Человеку из стали» — на 40%.

В прокате у ленты Джеймса Ганна тоже полный порядок, поскольку она собрала в прокате более $ 600 млн и окупилась с лихвой.

«Супермена» показывали в России, но только в рамках предсеансового обслуживания.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android