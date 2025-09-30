Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого в кино

Аудио-версия:
Известный актёр Сергей Безруков в интервью «Известиям» назвал самый лучший фильм Никиты Кологривого, в котором он снимался за всё время. По мнению артиста, это военная драма «Август».

Безруков отметил, что Кологривому удалось передать яркий образ своего героя, который получился драматичным и эмоциональным.

Очень яркий образ Евгения Таманцева создал Никита Кологривый. Он много снимается, артист востребованный, но, думаю, это его лучшая работа в кино на данный момент. Она действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.

