Google начала масштабно внедрять свой новый логотип

О том, что Google планирует изменить дизайн своего логотипа на Android и iOS, стало известно ещё в мае, а сейчас компания объявила, что внедрять свежее лого планирует на всех платформах.

Теперь вместо буквы G в разных статичных цветах она будет выполнена в виде градиента. Это первое подобное изменение логотипа компании за 10 лет. Корпорация отметила, что обновлённый дизайн отражает как её визуальную часть, так и технологическую.

Новая буква G теперь обозначает всю компанию Google — как наш бренд, так и саму компанию — и визуально отражает нашу эволюцию в эпоху искусственного интеллекта. Сохраняя верность культовым четырём цветам Google, мы сделали более яркие оттенки и градиентный дизайн символом инноваций и творческой энергии, основанных на искусственном интеллекте, в наших продуктах и технологиях.

Важно отметить, что дизайн приведён в соответствие с логотипом искусственного интеллекта Gemini.