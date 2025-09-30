Новый роман Анджея Сапковского «Ведьмак: Перекрёсток воронов» вышел в России

Сегодня в России в продаже появился новый роман Анджея Сапковского «Ведьмак: Перекрёсток воронов». В Польше произведение вышло ещё в ноябре 2024-го, а до остального мира только-только добралось.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака». Сюжет посвящён юному Геральту из Ривии, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в ведьмачьей школе Каэр Морхен.

Изначально роман должен был поступить в продажу ещё весной. В издательстве АСТ причиной переноса называют «настоятельную просьбу автора». Уже доступна как печатная версия, так и аудиокнига, которую читает Всеволод Кузнецов, подаривший голос Геральту в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3: Дикая охота».