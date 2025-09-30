Леонардо Ди Каприо вдохновлялся образом Бобы Фетта для своего героя в «Битве за битвой»
Актёр Леонардо Ди Каприо, снявшийся в «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона, рассказал, кем вдохновлялся для своего героя из картины.
По словам Ди Каприо, его образ был частично взят от Бобы Фетта из «Звёздных войн», а именно узнаваемым элементом стали круглые оптические очки в духе шлема Фетта.
У меня было вдохновение этих круглых оптических очков, как у Бобы Фетта. Именно их мне и пришлось выбрать. Они крутые.
«Битва за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам.
