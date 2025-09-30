Скидки
Леонардо Ди Каприо вдохновлялся образом Бобы Фетта для своего героя в «Битве за битвой»

Леонардо Ди Каприо вдохновлялся образом Бобы Фетта для своего героя в «Битве за битвой»
Комментарии

Актёр Леонардо Ди Каприо, снявшийся в «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона, рассказал, кем вдохновлялся для своего героя из картины.

По словам Ди Каприо, его образ был частично взят от Бобы Фетта из «Звёздных войн», а именно узнаваемым элементом стали круглые оптические очки в духе шлема Фетта.

У меня было вдохновение этих круглых оптических очков, как у Бобы Фетта. Именно их мне и пришлось выбрать. Они крутые.

«Битва за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам.

