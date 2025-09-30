Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Рейса навылет» Джон Хартнетт попал в аварию

Звезда «Рейса навылет» Джон Хартнетт попал в аварию
Комментарии

По данным издания Deadline, актёр Джош Хартнетт, известный в том числе по фильму «Рейс навылет», попал в ДТП с патрульной машиной Королевской полиции Ньюфаундленда в Сент-Джонсе.

Хартнетт находился в Сент-Джонсе на съёмках сериала Netflix и возвращался домой со съёмочной площадки. Во время этого автомобиль, в котором Хартнетт был пассажиром, столкнулся с машиной полиции. Водителя актёра и самого Хартнетта доставили в больницу, но серьёзных травм никто не получил.

Представитель Хартнетта Сьюзан Патрикола сообщила, что актёр прошёл обследование в больнице, был выписан, вернулся домой и приступил к работе. На производство шоу это никак не повлияло.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android