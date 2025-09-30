Звезда «Рейса навылет» Джон Хартнетт попал в аварию
По данным издания Deadline, актёр Джош Хартнетт, известный в том числе по фильму «Рейс навылет», попал в ДТП с патрульной машиной Королевской полиции Ньюфаундленда в Сент-Джонсе.
Хартнетт находился в Сент-Джонсе на съёмках сериала Netflix и возвращался домой со съёмочной площадки. Во время этого автомобиль, в котором Хартнетт был пассажиром, столкнулся с машиной полиции. Водителя актёра и самого Хартнетта доставили в больницу, но серьёзных травм никто не получил.
Представитель Хартнетта Сьюзан Патрикола сообщила, что актёр прошёл обследование в больнице, был выписан, вернулся домой и приступил к работе. На производство шоу это никак не повлияло.
