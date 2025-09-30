Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
В WhatsApp нашли опасную уязвимость

По данным SecurityLab, эксперты DarkNavyOrg выявили новую уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет без участия жертвы удалённо выполнять произвольный код на устройствах под управлением iOS, macOS и iPadOS.

Критическая ошибка называется CVE-2025-55177, она связана с обработкой входящих сообщений и ошибкой из-за отсутствия корректной проверки источника. По оценке специалистов, успешная эксплуатация уязвимости предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством, включая доступ к данным и переписке, возможность скрытого наблюдения и установки дополнительного вредоносного ПО.

Пользователям WhatsApp на гаджетах Apple рекомендуется своевременно обновлять WhatsApp и операционные системы. Обновление, устраняющее уязвимость, должны выпустить уже в ближайшее время.

