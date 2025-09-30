Фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в онлайне 21 октября

По данным издания DVD's Release Dates, цифровая премьера фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу состоится уже 21 октября. В мировой прокат лента вышла 12 сентября, а 18-го числа картина вышла в официальный российский прокат.

События разворачиваются в Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Всех проигравших ждёт смерть, а единственный победитель получит огромный денежный приз.

Снял фильм Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Дэвид Джонссон и другие актёры.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.