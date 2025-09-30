Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в онлайне 21 октября

Фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в онлайне 21 октября
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания DVD's Release Dates, цифровая премьера фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу состоится уже 21 октября. В мировой прокат лента вышла 12 сентября, а 18-го числа картина вышла в официальный российский прокат.

События разворачиваются в Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Всех проигравших ждёт смерть, а единственный победитель получит огромный денежный приз.

Снял фильм Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Дэвид Джонссон и другие актёры.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android