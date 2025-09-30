iPhone 16 Plus стал лидером в тесте батарей iPhone — он обошёл даже iPhone 17 Pro Max

Популярное российское издание Rozetked выпустило ролик с тестом батареи iPhone 17. В этот раз блогеры сравнили не только общее состояние аккумуляторов в сравнении с прошлогодней линейкой iPhone 16, но и на разных версиях операционной системы iOS.

Внезапным победителем теста стал iPhone 16 Plus — он продержался 8 часов 50 минут без подзарядки на устаревшей iOS 18, он же оказался на лидирующих позициях на актуальной iOS 26. На втором месте очутился iPhone 16 Pro Max — 8 часов 28 минут на всё той же iOS 18. Замкнул тройку iPhone 17 Pro Max с электронной SIM-картой — 8 часов 6 минут.

Главный вывод — со временем выхода новых версий iOS время работы iPhone заметно снижается и разница может составлять вплоть до одного часа использования. Скорее всего, это связано с появлением всё большего числа функций и более энергозатратных приложений.

Сравнение времени работы iPhone 17 и iPhone 16

iPhone 16 Plus — 8 часов 50 минут (iOS 18). iPhone 16 Pro Max — 8 часов 28 минут (iOS 18). iPhone 17 Pro Max — 8 часов 6 минут (eSIM). iPhone 16 Plus — 8 часов 4 минуты (iOS 26). iPhone 17 Pro Max — 7 часов 57 минут (iOS 26). iPhone 16 — 7 часов 3 минуты (iOS 18). iPhone 17 — 6 часов 51 минута (iOS 26). iPhone Air — 6 часов 29 минут (iOS 26). iPhone 16 — 6 часов 19 минут (iOS 26). iPhone 16 Pro — 5 часов 58 минут (iOS 26).

Результаты тестов батарей iPhone 17 и iPhone 16 Фото: Rozetked