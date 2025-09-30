Хардкорную Hollow Knight: Silksong прошли на электронном саксофоне

29 сентября зарубежный стример под ником DrDoot завершил прохождение Hollow Knight: Silksong. Автор не только прошёл новинку на секретную концовку, но и сделал это на электронном саксофоне.
На полное прохождение игры у стримера ушло 92 часа и 2 минуты — ролики с лучшими моментами прохождения он выложил на своём YouTube-канале.
Это уже не первое прохождение DrDoot на саксофоне — ранее он таким же способом завершил Elden Ring и Dark Souls 2 без получения урона. Для этого он использует специальную утилиту, привязывающую звуки к действиям в играх, и свои музыкальные навыки: он играет на инструменте больше 25 лет.