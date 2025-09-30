Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Новости

Фильм «Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем вышел в онлайне

30 сентября состоялся цифровой релиз фильма «Токсичный мститель». Ленту уже можно посмотреть в Amazon Prime, iTunes и других стримингах спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок фильм заработал скромные $ 3 млн, из которых 16 млн рублей пришлись на Россию.

Видео доступно в группе «Наше кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Legendary Pictures.

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Главную роль в картине сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Кевин Бейкон («Убийство первой степени»), Элайджа Вуд («Властелин колец: Братство кольца») и Джейкоб Тремблей («Доктор Сон»). Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».

