«Нам конец»: звезда «Тихого места» Эмили Блант — о появлении ИИ-актёров

«Нам конец»: звезда «Тихого места» Эмили Блант — о появлении ИИ-актёров
Аудио-версия:
Комментарии

28 сентября зарубежные СМИ обратили внимание на презентацию компании Xicoia, которая создала ИИ-актрису Тилли Норвурд. По данным организации, в Голливуде всё больше приглядываются к цифровым актёрам и некоторые кастинговые агентства якобы готовятся подписать несуществующего человека для участия в фильмах и сериалах.

Ситуацию прокомментировала Эмили Блант, звезда «Оппенгеймера» и «Тихого места». Британская актриса заявила, что сама не знает, как относиться к этой теме, но искусственный интеллект в целом её пугает.

Разочаровывает ли меня новость про ИИ-актёров? Я не знаю, как на это ответить, кроме как сказать, насколько это ужасно. Нет, вы серьёзно? Это ИИ? Боже мой, нам конец. Это очень страшно. Агентства, пожалуйста, не делайте этого, не подписывайте ИИ. Пожалуйста, остановитесь. Пожалуйста, не отнимайте у нас человеческие связи.

Ранее на новость о возможном подписании цифровой модели уже отреагировали и другие актёры.

Комментарии
