Создатели ChatGPT создают ИИ-TikTok — все видео вместо людей будет делать нейросеть

Создатели ChatGPT создают ИИ-TikTok — все видео вместо людей будет делать нейросеть
Компания OpenAI, известная благодаря чат-боту ChatGPT, работает над новым проектом — сервисом для генерации коротких видео, которое станет альтернативой TikTok.

В приложении будет вертикальная лента и возможность «свайпать» видео, раздел с рекомендациями «Для вас» и другие инструменты. Но в отличие от TikTok, настоящие люди не смогут загружать собственные видео — весь контент на площадке будет создавать нейросеть. Это будут короткие видео до 10 секунд.

Ранее компания Xicoia создала ИИ-актрису Тилли Норвурд. По данным организации, в Голливуде всё больше приглядываются к цифровым актёрам, некоторые кастинговые агентства якобы готовятся подписать несуществующего человека для участия в фильмах и сериалах.

Новости. Чемп.Play
