Роман rmN Палей стал новым тренером BetBoom Team по Dota 2

Организация BetBoom Team сообщила, что Роман rmN Палей стал тренером состава по Dota 2.

Он заменил Анатолия boo1k Иванова, который недавно покинул коллектив. Под его руководством команда становилась чемпионом FISSURE Universe: Episode 4 и PGL Wallachia Season 5, а также вошла в топ-4 на The International 2025.

RmN ранее был тренером составов Team Liquid и Nigma Galaxy. Вместе с ним команды выиграли MDL Macau 2019, WePlay! Bukovel Minor 2020 и WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon.

Состав BetBoom Team по Dota 2:

Данил gpk Скутин;

Матвей MieRo Васюнин;

Виталий Save- Мельник;

Владислав Kataomi Семёнов;

Роман rmN- Палей (тренер).

Ближайшим турниром для BetBoom Team будет BLAST Slam IV. Ивент пройдёт с 14 октября по 9 ноября, призовой фонд составит $ 1 млн.