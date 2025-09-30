Аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов» не выйдет в онлайне в 2025 году

Скидки
Чемп.Play Новости

Фильм Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок — когда выйдет в онлайне

Полнометражный аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не получит цифровой релиз до конца 2025 года. Об этом сообщил руководитель платформы Crunchyroll.

Он предупредил, что увидеть фильм в ближайшие три месяца можно будет только в кинотеатрах.

Сходите в кино, потому что это единственное место, где вы сможете посмотреть «Клинок» в этом году.

Продолжение культового аниме уже собрало более $ 600 млн в прокате и занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла картины «Супермен», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» и «Фантастическая четвёрка» от Marvel. Фильм вплотную приблизился к другим хитам — «Формуле-1» с Брэдом Питтом и ремейку «Как приручить дракона».

