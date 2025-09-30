Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA выпустила драйвер перед релизом Battlefield 6

NVIDIA выпустила драйвер перед релизом Battlefield 6
Комментарии

Компания NVIDIA выпустила специальный драйвер Game Ready, предназначенный для Battlefield 6. Об этом сообщил журналист Том Уоррен.

Драйвер 581.42 уже вышел и исправляет некоторые проблемы с приложениями Adobe и некоторые сбои в играх.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В комплект шутера войдут одиночная кампания, мультиплеер и королевская битва.

События Battlefield 6 развернутся в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии.

Материалы по теме
Видео
Вышел эпичный трейлер Battlefield 6 с живыми актёрами — релиз 10 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android